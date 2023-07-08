"Обнимаю": Тарасова поддержала Костомарова после выписки
Тарасова призналась, что молилась за выздоровление Романа Костомарова
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, который стремительно идёт на поправку. В социальной сети она призналась, что молилась за выздоровление спортсмена.
"Рома, дорогой! Такое счастье для всех нас, что ты едешь домой, что ты поправляешься. Спасибо врачам, которые вытащили нашего Ромку, мы все молились за вас — и чудо произошло. Обнимаю вас, Рома, Оксана. Надеюсь и верю, что дальше всё будет хорошо", — написала Тарасова.
Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале января. За время борьбы с заболеванием у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы, кисть и несколько пальцев на руке. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Последние пару недель фигурист активно делится видео с тренировками и поражает не только физической формой, но и силой воли. 6 июля, спустя 175 дней лечения, Костомарова выписали. Однако, как узнал Лайф, вскоре олимпийский чемпион вернётся в больницу для протезирования рук.
ТАСС / Сергей Бобылев