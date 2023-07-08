"Обнимаю": Тарасова поддержала Костомарова после выписки

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поддержала олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, который стремительно идёт на поправку. В социальной сети она призналась, что молилась за выздоровление спортсмена.

"Рома, дорогой! Такое счастье для всех нас, что ты едешь домой, что ты поправляешься. Спасибо врачам, которые вытащили нашего Ромку, мы все молились за вас — и чудо произошло. Обнимаю вас, Рома, Оксана. Надеюсь и верю, что дальше всё будет хорошо", — написала Тарасова.