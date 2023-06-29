Два протеза и бинты: Костомаров показал видео тренировки под песню "Выше голову, боец"

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал, как он старательно проходит реабилитацию. Видео тренировки в протезах под песню группы "Мачете" (Machete) "Выше голову, боец" он опубликовал в соцсетях. На кадрах он самостоятельно поднимается по лестнице и делает махи ногами.