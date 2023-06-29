Два протеза и бинты: Костомаров показал видео тренировки под песню "Выше голову, боец"
Костомаров показал видео тренировки в протезах под песню "Выше голову, боец"
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров показал, как он старательно проходит реабилитацию. Видео тренировки в протезах под песню группы "Мачете" (Machete) "Выше голову, боец" он опубликовал в соцсетях. На кадрах он самостоятельно поднимается по лестнице и делает махи ногами.
Видео © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / romankostomarovkrs
"Каждый день стараюсь делать что-то новое. Но хочется уже бежать и прыгать!!!" — написал спортсмен.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале 2023 года. Уже в больнице у спортсмена развился сепсис, из-за чего врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. 26 июня Костомаров впервые показал на видео, как проходит его восстановление: олимпиец занимается на велотренажёре и слушает песню "Мачете" "По-любому ты красавчик". По данным СМИ, Костомаров занимается на протезах не более часа в день.
Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / romankostomarovkrs