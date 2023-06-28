Спортивный врач оценил первые тренировки Костомарова после ампутаций

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, скорее всего, быстро восстановится после болезни и многочисленных операций. Однако ему придётся заново учиться стоять на коньках. Такое мнение высказал подполковник медицинской службы в отставке и известный спортивный врач, долго работавший с профессиональными велокомандами, Александр Яблуновский.

"Я думаю, что физически он, скорее всего, быстро восстановит себя. А вот именно стоять на протезах — вот это будет, наверное, самое сложное. Во-первых, протезы должны подходить, во-вторых, надо время на адаптацию, чтобы восстановить координацию", — сказал Яблуновский в разговоре с kp.ru.