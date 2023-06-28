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28 июня, 09:38

Спортивный врач оценил первые тренировки Костомарова после ампутаций

Врач Яблуновский: Роману Костомарову придётся заново учиться стоять на коньках

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, скорее всего, быстро восстановится после болезни и многочисленных операций. Однако ему придётся заново учиться стоять на коньках. Такое мнение высказал подполковник медицинской службы в отставке и известный спортивный врач, долго работавший с профессиональными велокомандами, Александр Яблуновский.

"Я думаю, что физически он, скорее всего, быстро восстановит себя. А вот именно стоять на протезах — вот это будет, наверное, самое сложное. Во-первых, протезы должны подходить, во-вторых, надо время на адаптацию, чтобы восстановить координацию", — сказал Яблуновский в разговоре с kp.ru.

Если раньше стопа чётко реагировала под любое движение, то теперь-то нужно будет приспосабливаться, добавил специалист. По его словам, Костомарову придётся заново учиться стоять на коньках, пока он не поймает баланс, пока не вернётся чувство уверенности и ощущение стабильности.

Стало известно, какие протезы носит Костомаров

Стало известно, какие протезы носит Костомаров

Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале 2023 года. Уже в больнице у спортсмена развился сепсис, из-за чего врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. 26 июня Костомаров впервые показал на видео, как проходит его восстановление: олимпиец занимается на велотренажёре и слушает песню "Мачете" "По-любому красавчик". По данным СМИ, Костомаров занимается на протезах не более часа в день.

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ТАСС / Дмитрий Голубович

Никита Никонов
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