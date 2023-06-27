Стало известно, какие протезы носит Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров накануне показал видео тренировки и сообщил, что занимается на протезах не более часа в день. Как уточняет "Спорт-Экспресс", спортсмена не будут выписывать, пока он не привыкнет к переменам и его психическое состояние не станет стабильным.

На видео с велотренажёром у Костомарова временные протезы, но с ними фигуристу тяжело. На данный момент ждут под заказ другую модель, легче и современнее. Также приезжали медики из Германии для консультации по протезированию.

Пока что фигурист носит биометрические протезы, его кисти также частично в протезах. Их ставят на время — для тренировок.