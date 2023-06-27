Стало известно, какие протезы носит Костомаров
На видео тренировки Костомарова заметили биометрические протезы
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. Фото © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / romankostomarovkrs
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров накануне показал видео тренировки и сообщил, что занимается на протезах не более часа в день. Как уточняет "Спорт-Экспресс", спортсмена не будут выписывать, пока он не привыкнет к переменам и его психическое состояние не станет стабильным.
На видео с велотренажёром у Костомарова временные протезы, но с ними фигуристу тяжело. На данный момент ждут под заказ другую модель, легче и современнее. Также приезжали медики из Германии для консультации по протезированию.
Пока что фигурист носит биометрические протезы, его кисти также частично в протезах. Их ставят на время — для тренировок.
"Принцип работы — от импульсов, по сути, от головы работают, точнее от импульсов, которые поступают из мозга мышцам. Так как ментально Костомаров ещё не стабилен, то работа с ними продвигается с трудом", — рассказал источник издания.
Напомним, Романа Костомарова госпитализировали с пневмонией в начале 2023 года. Уже в больнице у спортсмена развился сепсис, из-за чего врачам пришлось ампутировать ему стопы и несколько пальцев на руках. 26 июня Костомаров впервые показал на видео, как проходит его восстановление: олимпиец занимается на велотренажёре и слушает песню "Мачете" "По-любому красавчик".