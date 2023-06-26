Тарасова восхитилась Костомаровым после видео из больницы
Тренер Тарасова — о видео Костомарова из больницы: Сильный духом человек
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на видео, которое олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал из больницы. Она подчеркнула, что фигурист — сильный духом человек.
"Видела это видео. Роман — сильный духом человек! Об этом нужно говорить! Хочу пожелать ему терпения и здоровья", — сказала Тарасова в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Напомним, ранее Костомаров опубликовал первое видео из больницы. На кадрах он занимается на велотренажёре. Спортсмен отметил, что ему нелегко морально и физически, но он готов "ехать дальше".
Ранее Лайф рассказывал, что Романа Костомарова доставили в клинику в Москве с пневмонией в начале 2023 года. Вскоре у него развился сепсис и врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы и несколько пальцев на руках. Кроме того, олимпийский чемпион пережил два инсульта. Сейчас Костомарова готовят к протезированию. С ним работают психологи, помогая преодолеть нервные срывы. Сегодня стало известно, что у фигуриста образовался долг перед налоговой.
ТАСС / Софья Сандурская