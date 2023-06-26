Тарасова восхитилась Костомаровым после видео из больницы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на видео, которое олимпийский чемпион Роман Костомаров опубликовал из больницы. Она подчеркнула, что фигурист — сильный духом человек.

"Видела это видео. Роман — сильный духом человек! Об этом нужно говорить! Хочу пожелать ему терпения и здоровья", — сказала Тарасова в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".