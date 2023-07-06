"Позади 175 дней. Впереди вся жизнь": Романа Костомарова выписали из больницы

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова выписали из больницы. Он провёл в стенах медучреждения 175 дней.

Роман Костомаров обратился к врачам во время выписки из больницы. Видео © Instagram (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией) romankostomarovkrs

"Позади 175 дней... Впереди вся жизнь... Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак", — написал спортсмен в соцсетях.