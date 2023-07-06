"Позади 175 дней. Впереди вся жизнь": Романа Костомарова выписали из больницы
Романа Костомарова выписали из больницы
Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова выписали из больницы. Он провёл в стенах медучреждения 175 дней.
Роман Костомаров обратился к врачам во время выписки из больницы. Видео © Instagram (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией) romankostomarovkrs
"Позади 175 дней... Впереди вся жизнь... Благодаря этим людям я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак", — написал спортсмен в соцсетях.
Он поблагодарил команду врачей под руководством Дениса Проценко. По словам Костомарова, врачи "сделали невозможное".
Терапевт объяснила, почему уколы обезболивающего чуть не убили Костомарова и при чём здесь адреналин
Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией ещё в начале января. За время борьбы с заболеванием у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы и несколько пальцев на руках. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Последние пару недель фигурист уже делится видео с тренировками, которые проходят в протезах, и поражает не только физической формой, но и силой воли.
Instagram (заблокирован в России, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией) romankostomarovkrs