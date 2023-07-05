Терапевт объяснила, почему уколы обезболивающего чуть не убили Костомарова и при чём здесь адреналин
Врач Радина подтвердила, что укол мог смазать симптомы в начале болезни Костомарова
Противовоспалительные препараты могут смазать клиническую картину любого заболевания, именно поэтому врачи советуют пациентам не принимать обезболивающих до приезда скорой. Так врач-терапевт Кристина Радина прокомментировала Лайфу слова тренера Александра Жулина о том, что фигуриста Романа Костомарова чуть не убил простой противовоспалительный укол.
"В теории могло быть такое, что из-за укола он не почувствовал симптомов температуры, не почувствовал боли в грудной клетке, не испытывал жара, потому что укол снял эту симптоматику... Действительно, есть уколы с достаточно сильными действующими веществами, которые всю симптоматику на время купируют и можно пропустить острое состояние", — подчеркнула собеседница Лайфа.
Не последнюю роль в смазывании симптомов могли сыграть и выступления, в которых олимпийский чемпион принимал участие за несколько дней до госпитализации. По словам Радиной, соревнования — это всегда выброс адреналина, в это время человек может не чувствовать недомогания, он работает на пике своих возможностей.
Напомним, в начале января Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Там у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы и несколько пальцев на руках. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Последние пару недель фигурист уже делится видео с тренировками, которые проходят в протезах, и поражает не только физической формой, но и силой воли.
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