Терапевт объяснила, почему уколы обезболивающего чуть не убили Костомарова и при чём здесь адреналин

Противовоспалительные препараты могут смазать клиническую картину любого заболевания, именно поэтому врачи советуют пациентам не принимать обезболивающих до приезда скорой. Так врач-терапевт Кристина Радина прокомментировала Лайфу слова тренера Александра Жулина о том, что фигуриста Романа Костомарова чуть не убил простой противовоспалительный укол.

"В теории могло быть такое, что из-за укола он не почувствовал симптомов температуры, не почувствовал боли в грудной клетке, не испытывал жара, потому что укол снял эту симптоматику... Действительно, есть уколы с достаточно сильными действующими веществами, которые всю симптоматику на время купируют и можно пропустить острое состояние", — подчеркнула собеседница Лайфа.