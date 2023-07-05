"Шансы выжить — 2%": Жулин рассказал, что Костомарова едва не убили противовоспалительные уколы
Тренер Жулин: Шансы Костомарова на выживание оценивались всего в 2%
Роман Костомаров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs
У именитого олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который уже вовсю выкладывает видео с тренировками на протезах, изначально были крайне маленькие шансы выжить. Об этом рассказал друг 46-летнего фигуриста, тренер Александр Жулин.
"Для нас было шоком, когда все о нём узнали. Мне тогда сказали, что его шансы выжить — всего 2%. С того самого момента мы из церкви не выходили", — поделился Жулин в эфире передачи "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия-1".
По словам тренера, всё началось с того, что Костомаров потянул плечо 1 января, из-за чего впоследствии он решил сделать противовоспалительные уколы. Жулин убеждён, что именно из-за инъекций спортсмен не почувствовал симптомы начинающейся пневмонии и продолжал выступать на новогодних ледовых шоу. Так, препараты сбивали температуру, а каких-либо других симптомов, кроме кашля, у Костомарова не было.
Напомним, в январе Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Там у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы и несколько пальцев на руках. Позже у фигуриста произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз. В конце зимы спортсмен начал выходить из комы, его состояние улучшилось. Недавно он выложил видео тренировки в протезах под песню "Выше голову, боец". Физическая форма Романа весьма хорошая, отметил бодибилдер Андрей Скоромный.