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5 июля, 12:02
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"Шансы выжить — 2%": Жулин рассказал, что Костомарова едва не убили противовоспалительные уколы

Тренер Жулин: Шансы Костомарова на выживание оценивались всего в 2%

<p>Роман Костомаров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs</p>

Роман Костомаров. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / romankostomarovkrs

У именитого олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который уже вовсю выкладывает видео с тренировками на протезах, изначально были крайне маленькие шансы выжить. Об этом рассказал друг 46-летнего фигуриста, тренер Александр Жулин.

"Для нас было шоком, когда все о нём узнали. Мне тогда сказали, что его шансы выжить — всего 2%. С того самого момента мы из церкви не выходили", — поделился Жулин в эфире передачи "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия-1".

По словам тренера, всё началось с того, что Костомаров потянул плечо 1 января, из-за чего впоследствии он решил сделать противовоспалительные уколы. Жулин убеждён, что именно из-за инъекций спортсмен не почувствовал симптомы начинающейся пневмонии и продолжал выступать на новогодних ледовых шоу. Так, препараты сбивали температуру, а каких-либо других симптомов, кроме кашля, у Костомарова не было.

Костомаров показал видео энергичной тренировки на протезах в больнице

Костомаров показал видео энергичной тренировки на протезах в больнице

Напомним, в январе Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Там у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы и несколько пальцев на руках. Позже у фигуриста произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз. В конце зимы спортсмен начал выходить из комы, его состояние улучшилось. Недавно он выложил видео тренировки в протезах под песню "Выше голову, боец". Физическая форма Романа весьма хорошая, отметил бодибилдер Андрей Скоромный.

Наталья Исакова
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