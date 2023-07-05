"Шансы выжить — 2%": Жулин рассказал, что Костомарова едва не убили противовоспалительные уколы

У именитого олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который уже вовсю выкладывает видео с тренировками на протезах, изначально были крайне маленькие шансы выжить. Об этом рассказал друг 46-летнего фигуриста, тренер Александр Жулин.

"Для нас было шоком, когда все о нём узнали. Мне тогда сказали, что его шансы выжить — всего 2%. С того самого момента мы из церкви не выходили", — поделился Жулин в эфире передачи "Жизнь и судьба" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия-1".