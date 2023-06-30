Бодибилдер отметил хорошую физическую форму Костомарова на тренировках
Бодибилдер Скоромный заявил о хорошей физической форме Костомарова на тренировках
Восстановительные тренировки олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова сильно впечатлили мастера спорта по бодибилдингу Андрея Скоромного. Как заявил культурист, у фигуриста — тренированный организм, а сам он находится в хорошей физической форме.
"Честно говоря, меня это поразило до глубины души, произвело сильное, глубокое впечатление. Я даже не знаю, что тут можно комментировать. Видно, что Рома изначально в очень хорошей физической форме, а операции не так давно прошли, поэтому, естественно, у него остался тренированный организм", — отметил Скоромный в беседе с NEWS.ru.
По его словам, Костомаров достаточно оперативно восстановился до "бытовых движений" и будет поддерживать хорошую форму всегда. Скоромный заявил, что ему искренне хочется обнять спортсмена, поддержать его и пожелать удачи, так как ему выпало большое испытание. Главное, что Костомаров жив, и теперь он должен "идти дальше", подчеркнул спортсмен.
Напомним, в январе фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Там у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали ему стопы и несколько пальцев на руках. Позже у выдающегося фигуриста произошло поражение четверти головного мозга, два инсульта и потеря зрения на один глаз. В конце февраля спортсмен начал выходить из комы, его состояние улучшилось. А накануне Костомаров выложил видео тренировки в протезах под песню "Выше голову, боец".
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