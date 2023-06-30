Бодибилдер отметил хорошую физическую форму Костомарова на тренировках

Восстановительные тренировки олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова сильно впечатлили мастера спорта по бодибилдингу Андрея Скоромного. Как заявил культурист, у фигуриста — тренированный организм, а сам он находится в хорошей физической форме.

По его словам, Костомаров достаточно оперативно восстановился до "бытовых движений" и будет поддерживать хорошую форму всегда. Скоромный заявил, что ему искренне хочется обнять спортсмена, поддержать его и пожелать удачи, так как ему выпало большое испытание. Главное, что Костомаров жив, и теперь он должен "идти дальше", подчеркнул спортсмен.