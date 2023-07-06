Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова выписали всего на неделю. Как уточняет SHOT , это время спортсмену дали, чтобы побыть с семьёй.

По данным источника из окружения фигуриста, через семь дней он вернётся на лечение в стационар, где ему предстоит протезирование рук. Этот процесс займёт гораздо больше времени, чем подбор протезов для ног.