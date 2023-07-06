Романа Костомарова выписали всего на неделю
Олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова выписали всего на неделю. Как уточняет SHOT, это время спортсмену дали, чтобы побыть с семьёй.
По данным источника из окружения фигуриста, через семь дней он вернётся на лечение в стационар, где ему предстоит протезирование рук. Этот процесс займёт гораздо больше времени, чем подбор протезов для ног.
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Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией ещё в начале января. За время борьбы с заболеванием у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы и несколько пальцев на руках. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Последние пару недель фигурист активно делится видео с тренировками — и поражает не только физической формой, но и силой воли. Сегодня, 6 июля, Костомарова выписали спустя 175 дней.
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