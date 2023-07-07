Роднина предложила Костомарову возглавить Федерацию фигурного катания России

Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина предложила фигуристу Роману Костомарову подумать о руководящей должности. Она похвалила его за оптимизм, бодрость духа и желание скорее вернуться к нормальной жизни.

"Фигурное катание рано или поздно закончится. Это не может быть делом и профессией всей жизни. Почему бы Роману не возглавить Федерацию фигурного катания России? Он совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается", — сказала Роднина в беседе с изданием Sport24.