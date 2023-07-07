Роднина предложила Костомарову возглавить Федерацию фигурного катания России
Трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина предложила фигуристу Роману Костомарову подумать о руководящей должности. Она похвалила его за оптимизм, бодрость духа и желание скорее вернуться к нормальной жизни.
"Фигурное катание рано или поздно закончится. Это не может быть делом и профессией всей жизни. Почему бы Роману не возглавить Федерацию фигурного катания России? Он совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается", — сказала Роднина в беседе с изданием Sport24.
Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в начале января. За время борьбы с заболеванием у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали олимпийскому чемпиону стопы, кисть и несколько пальцев на руке. Только в конце зимы спортсмен начал выходить из комы. Последние пару недель фигурист активно делится видео с тренировками и поражает не только физической формой, но и силой воли. 6 июля, спустя 175 дней лечения, Костомарова выписали. Однако, как узнал Лайф, вскоре олимпийский чемпион вернётся в больницу для протезирования рук.
ТАСС / Никитченко Елена