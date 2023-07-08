"Я в ужасе": Любитель пива ночью проник в номер Виктории Дайнеко и наделал шума

Скандал произошёл во время гастрольного тура "Фабрики звёзд" в Якутске: непрошеный гость ночью проник в номер певицы Виктории Дайнеко. В социальной сети она призналась, что кто-то выпил пиво, пока та спала, но случайно оставил свою сумку.

Перед инцидентом Дайнеко в прекрасном настроении вышла на связь с поклонниками и сообщила, что едет в Якутск на концерт, после чего поделилась видео с выступления. Однако на следующее утро она ошарашила фанатов шокирующей новостью: кто-то проник к ней в номер в отеле, пока она спала. В ролике Дайнеко показала бардак в номере, пивную бутылку и стоящий на столе стакан с неизвестной жидкостью.

Российская певица Виктория Дайнеко рассказала, что неизвестный проник к ней в номер и пил пиво, пока та спала. Видео © Instagram* (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / victoriadaineko

"На самом деле я в ужасе. Это какой-то кошмар. Я бы сказала поинтереснее, но я вроде не матерюсь на своей странице, а хочется. У меня уже была похожая ситуация во Владикавказе лет десять назад: я просыпаюсь и вижу, как мужик от моего чемодана бежит к двери. <…> Я просто в шоке. Не знаю, что делать с этими людьми, орала на них матом всё утро", — сказала певица.

Дайнеко призналась, что теперь не знает, как ей оставаться спать в гостиницах. В инциденте она обвинила отель "Азимут", чей персонал "ночью даёт по ошибке ключи от чужого номера какому-то странному человеку". Ситуация немного прояснилась, когда артистка внезапно обнаружила ту самую оставленную сумку в руках у местного организатора концертов, который встречал её и остальных "фабрикантов".

Она заметила, что в тот момент он был пьян и пребывал в неадекватном состоянии. Насторожила и бутылка пива, которая была у организатора: напиток такой же марки Дайнеко нашла у себя в номере после ночного инцидента. По мнению певицы, именно он смог пробраться к ней в номер.