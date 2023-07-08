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7 июля, 22:05

Крепко держала лапками: Курящая в парке вейп белка шокировала британку

Daily Star: Британка во время прогулки в парке увидела курящую вейп белку

<p>Белка в Великобритании степенно курит красный вейп, сидя на дереве. Обложка © twitter / <a href="https://twitter.com/theliamcooke/status/1676885547220889602" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Liam Cooke</a></p>

Белка в Великобритании степенно курит красный вейп, сидя на дереве. Обложка © twitter / Liam Cooke

Жительница британского города Уолласи во время прогулки в местном парке с трёхлетним племянником обнаружила курящую белку. Как рассказала Сэмми Баркер в беседе с Daily Star, животное уселось с ярко-красным вейпом на дереве, крепко зажав устройство между лапами.

"Мы качались на качелях и наблюдали за белками, которые играли и бегали по деревьям. Я заметила на земле белку, которая что-то ела, и сначала подумала, что это большой красный перец", — рассказала Баркер.

По словам женщины, она не могла поверить своим глазам и даже забеспокоилась о белке, посчитав, что той может стать плохо после нескольких затяжек.

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Ранее врач Елена Попова предупредила, что встреча с белкой может быть не такой безобидной, как кажется. Как и любые дикие животные, эти милые пушистые зверьки нередко являются разносчиками смертельных болезней.

Анатолий Симоненко
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