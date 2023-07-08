Крепко держала лапками: Курящая в парке вейп белка шокировала британку

Жительница британского города Уолласи во время прогулки в местном парке с трёхлетним племянником обнаружила курящую белку. Как рассказала Сэмми Баркер в беседе с Daily Star, животное уселось с ярко-красным вейпом на дереве, крепко зажав устройство между лапами.

"Мы качались на качелях и наблюдали за белками, которые играли и бегали по деревьям. Я заметила на земле белку, которая что-то ела, и сначала подумала, что это большой красный перец", — рассказала Баркер.

По словам женщины, она не могла поверить своим глазам и даже забеспокоилась о белке, посчитав, что той может стать плохо после нескольких затяжек.