Названы смертельные заболевания, которые можно подхватить при встрече с белочкой

Встреча с белкой может быть не такой безобидной, как кажется. Как и любые дикие животные, эти милые пушистые зверьки нередко являются разносчиками смертельных болезней, предупредила в беседе с "Газетой.ru" главный врач "Инвитро-Ставрополья" Елена Попова.

Так, по словам специалиста, после укуса белки человек может заразиться не только бешенством, но и лептоспирозом или туляремией. Все три заболевания являются тяжёлыми, а порой их лечение требует реанимационных мероприятий. В случае укуса белки медик рекомендует незамедлительно обратиться в больницу или травмпункт, где пострадавшему сделают прививку от бешенства. Тем не менее лекарств от этой инфекции учёные ещё не придумали, поэтому если не обезопасить себя заранее, то это может обернуться летальным исходом.

Также врач напомнила, что летом ни одно дикое животное прикармливать не требуется. Белки, к примеру, в это время года питаются зеленью, а если им давать ещё орехи или семечки, то у животных поражается печень. Зимой же зверьков можно прикармливать, но делать это нужно с особой осторожностью.