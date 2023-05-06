8 ложных мифов про секс, но так хочется, чтобы все они оказались правдой

Мы все слышали хотя бы половину этих сказок, связанных с сексом, в часть из которых даже верили. Сегодня, к сожалению, придётся развеять самые популярные мифы про интим. Но это не значит, что близость резко перестанет быть такой же приятной и в какой-то мере полезной.

Миф № 1. Оргазм — это всегда крики и взрыв эмоций

Оргазм всегда и другие мифы про секс. Фото © Freepik / gpointstudio

Феерия, к которой так стремятся партнёры во время секса, называемая оргазмом, в жизни далеко не всегда может быть столь же яркой или заставлять ноги трястись. Пик удовольствия, особенно у женщин, зависит от множества факторов: эмоциональное состояние, день цикла, возбуждённость, симпатия к партнёру, любовь и ещё много чего. Поэтому в один день вы можете кричать от переполняющих эмоций так, что уши закладывает, а на следующий день просто тихо вздохнуть и почувствовать расслабление.

Миф № 2. Определить размер мужского члена по размеру ладони

Если бы всё было так просто. Придумано множество корреляций между размером члена и размером носа, ладоней и ступней, обхватом шеи или тембром голоса. Но фишка в том, что всё у людей сугубо индивидуально. У мужчины могут быть маленькие ладошки, но неплохой "банан" в штанах.

Миф № 3. Если часто заниматься сексом, пенис вырастет

Было бы просто замечательно, окажись этот миф реальностью! Но, к сожалению, подобных приятных последствий от занятия любовью пока не бывает.

Миф № 4. Женщина не забеременеет, если не испытает оргазм

Мифы, связанные с сексом, в которые давно пора перестать верить. Фото © Freepik

Мы, конечно, знаем, что чаще дети рождаются именно от любви, но всё же давайте не будем настолько наивными. Забеременеть женщина может как с оргазмом, так и без. За это отвечают сперматозоиды, попавшие сначала во влагалище, а потом нашедшие путь к яйцеклетке.

Миф № 5. Во время занятий сексом сгорает много калорий

Ну… не так чтобы прямо много. За полчаса секса средней интенсивности можете сжечь около 144 калорий. Так что даже с регулярной половой жизнью не стоит забивать на походы в спортзал, если хотите иметь фигуру своей мечты или партнёра.

Миф № 6. Во время менструации невозможно забеременеть

И снова тема нежелательной беременности. Скажем прямо: менструация может стать препятствием для сперматозоидов на пути к своей цели, но никак не гарантирует, что не найдётся парочки особо живучих и увёртливых, которые преодолеют всё на своём пути. Более того, гинекологи настоятельно рекомендуют во время месячных заниматься сексом в презервативе.

Миф № 7. Без интима член усохнет и станет маленьким

В какие мифы про секс всё ещё охотно верят? Фото © Freepik

Есть и обратный миф, как бы стимулирующий мужчин к регулярным половым актам. И это было бы отличной причиной склонять к сексу свою возлюбленную, ведь в её же интересах, чтобы у партнёра был агрегат привычных размеров. Но, к счастью или к сожалению, он не уменьшится без интима. Хотя всё же стоит предотвратить эректильную дисфункцию близостью хотя бы от трёх раз в неделю.

Миф № 8. В среднем половой акт длится 30 минут