Музыка, танцы и секс: Топ-7 эротических индийских фильмов

За что мы любим индийские фильмы? Конечно же, за песни, танцы, невероятно красивых актёров, душераздирающие сюжеты и любовные истории, доводящие до слёз. Но это ещё не всё, что в них есть. Смотрели ли вы эротические произведения Болливуда? А их есть немало. Собрали для вас несколько индийских киношедевров, в которых уж точно есть на что посмотреть.

1. "Бакалавр искусств", 2012 год

"Бакалавр искусств", 2012 год. Кадр © "Бакалавр искусств". Режиссёр Аджай Бахл, сценарист Ритеш Шах / "Кинопоиск"

В драме рассказывается история молодого человека по имени Мукеш. Он и две его сестры рано теряют родителей. Девочек отправляют к деду, а парень вынужден жить с тётей. Женщина часто приглашала в гости подруг. Среди них как-то раз оказалась Сарика — зрелая, красивая и именитая особа, которая тут же положила глаз на юношу. Вскоре тётка просит Мукеша забрать у подруги яблоки. Но, оказавшись в доме Сарики, он получает совсем другое. После чего женщина предлагает молодому красавцу оказывать секс-услуги и другим дамам за деньги.

2. "Цвета страсти", 2008 год

Главный герой биографической драмы — художник Раджа Рави Варма. История рассказывает о любви талантливого индийского живописца к своей музе, обычной молодой девушке Суганде. А также историческом периоде жизни творца и его великолепных произведениях.

3. "Oмкара", 2006 год

"Oмкара", 2006 год. Кадр © "Омкара". Режиссёр Вишал Бхарадвадж, сценаристы Робин Бхатт, Абхишек Чаубей, Вишал Бхарадвадж / "Кинопоиск"

Действие картины разворачивается на фоне политических распрей в индийском штате Уттар-Прадеш. Главный герой произведения Омкара по прозвищу Оми — истинный лидер без слабостей. Ну почти… Возлюбленная Долли является его ахиллесовой пятой. Разозлённый на Оми отказом в повышении на службе Тьяги принимается мстить и наговаривать мужчине на его любимую. Постепенно начиная поддаваться сплетням, Оми верит, что женщина ему не верна. И тут происходит весь экшен фильма! Реакция Омкары имеет настолько сокрушительные последствия, что даже виновник неразберихи сожалеет о содеянном поступке. Однако что-либо сделать уже невозможно.

4. "Тёмная сторона желания", 2003 год

Триллер рассказывает о любви между харизматичным юристом Кабиром Лалом и таинственной красавицей Сонией Кханна. Между ними быстро вспыхивает неуёмная страсть. Однако воссоединиться навсегда возлюбленным мешает муж Сонии. Во имя любви девушка уговаривает Кабира избавиться от помехи. И он идёт на этот шаг ради девушки своей мечты. Вот только после устранения нежеланного супруга любовник тоже становится ей не интересен. И герой осознаёт, какие мотивы на самом деле преследовала роковая красавица.

5. "Камасутра", 2013 год

"Камасутра", 2013 год. Кадр © "Камасутра". Режиссёр Rupesh Paul, сценарист Rupesh Paul / "Кинопоиск"

"Любовь подобна войне: легко начать, но сложно закончить", — гласит слоган фильма. Драма, рассказывающая о большой любви на фоне разворачивающихся вокруг военных действий. Красивые женщины, храбрые мужчины, битвы и много секса — всё, что мы так сильно любим. Картина получила несколько номинаций на "Оскар", а вот в родной стране была запрещена за наличие сексуального контента.

6. "Грязная картина", 2011 год

Биографическая кинолента о жизни индийской актрисы Силк Смиты. Когда-то её звали Решма. Но однажды героиня становится секс-символом киноиндустрии и завоёвывает не только популярность и любовь публики, но и сердца мужчин. В жизни девушки появляются трое мужчин, история отношений с которыми и рассказывается в фильме.

7. "Мисс Красотка", 2012 год

"Мисс Красотка", 2012 год. Кадр © "Мисс Красотка". Режиссёр Ашим Ахлувалия, сценаристы Uttam Sirur, Ашим Ахлувалия / "Кинопоиск"