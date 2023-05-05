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4 мая, 23:35

Джеки Чан признался, что мечтает примерить роль супергероя

Мировая кинозвезда Джеки Чан в интервью "Газете.ru" признался, что мечтает сыграть супергероя и ждёт подобного предложения от какого-нибудь режиссёра. При этом он сомневается, что фанаты захотят его видеть в подобном образе.

"Понимаете, зрителям нравится видеть настоящего Джеки Чана. Даже с учётом развития технологий им всё равно интересно наблюдать за тем, как Джеки сам всё делает", — сказал 69-летний актёр.

Чан признал, что уже не молод, а потому вместо приёмов стал чаще применять хореографию. По его словам, она позволяет делать вещи, которые другие в таком же возрасте уже исполнить не могут.

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Как писал Лайф, главную роль в нашумевшей фантастической драме про боевые искусства "Всё везде и сразу" должен был сыграть известный актёр Джеки Чан, но он отказался. В итоге сюжет киноленты был перекроен в пользу Мишель Йео. По словам актрисы, Джеки отправил ей поздравление после того, как узнал об ошеломительном успехе фильма.

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"Кинопоиск"

Ольга Платонова
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