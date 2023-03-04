Минкульт отверг идею разрешить прокат иностранных фильмов без лицензии

Министерство культуры России сообщило о недопустимости проката без лицензии зарубежных фильмов, ввезённых из недружественных стран через Белоруссию, потому что это нарушает авторские права. Так ответило ведомство на запрос первого зампреда Комитета Совета Федерации по экономической политике Алексея Синицына.

"Публичный показ или иная форма коммерциализации аудиовизуального произведения без согласия правообладателя является нарушением исключительного права. Более того, предлагаемое проектом постановления (документ, разработанный в комитете. — Прим. Лайфа) регулирование является ограничением гражданских прав", — отмечается в документе, подписанном замглавы министерства Надеждой Преподобной.