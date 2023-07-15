Постучись в мою дверь: 7 самых сексуальных актёров турецких сериалов, кто всё ещё холост
Скулы, мускулы или добрые глаза? Может, и за актёрское мастерство эти турецкие актёры пользуются особой популярностью среди дам. Как бонус — каждый из них сейчас без колечка на пальце, а значит, у вас тоже есть шанс.
1. Керем Бюрсин
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thebursin / Emre Yunusoğlu
Не будем таить и начнём с козырей. Однозначно самым популярным холостяком считается турецкий актёр Керем Бюрсин, знакомый по роли Серкана Болата из сериала "Постучись в мою дверь". Рыжий красавец завоевал сердца фанаток по всему миру ещё в 2020 году, когда начали показывать первые серии мелодрамы, и до сих пор привлекает к себе внимание.
2. Берк Атан
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / berkatan
Вторым из самых завидных женихов Турции фанатки единогласно считают Берка Атана. Да, прославившегося из-за роли в сериале "Дочь Гюнеш". Статный, воспитанный и суперобаятельный. Ну кто не захочет себе такого мужчину, как Берк Атан, в мужья?
3. Чаглар Эртугрул
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / caglarertugrul
"Турецкий Джейк Джилленхол", как называют из-за внешности Чаглара поклонники, — актёр со стажем. После упорного труда и сыгранных ролей, которые не помогли Эртугрулу прославиться, мужчина всё же добился заслуженной славы. Возможно, в этом как раз помогла и симпатичная внешность, а не только талант. Актёр не женат, но то и дело сходится и расходится со своей девушкой Кайлой Манукян. Недавно вот, по слухам, опять расстались, потому что Чаглар Эртугрул захотел пожениться, но ему отказали.
4. Ураз Кайгылароглу
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / urazka
Ещё один голливудский клон на турецкий манер. Из-за сексуальности, таланта и внешности Ураз Кайгылароглу сравнивают с Томом Харди. Да, тем самым с говорящей чёрной жижей на плече, то есть Веномом. Но в Турции Ураза любят за другое: он комик, телеведущий и актёр. Снимался в таких работах, как "Три куруша" и "Любовь 101".
5. Бугра Гюльсой
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bugragulsoy
Если вы знаете, кто такой Бугра Гюльсой, значит, ваши любимые турецкие сериалы — это "Кузей Гюней", "Без вины виноватая", "Моя дочь", "Пробуждение. Великие Сельджуки" и "Между миром и мной". Ведь именно в этих работах мужчина — настоящая звезда.
6. Акын Акынёзю
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akinakinozu / muhsinakgunofficial
Этого красавчика из турецких сериалов мир узнал относительно недавно: прославился Акын в 2019 году, после главной роли в сериале "Ветреный". Также эпизодично появлялся в киноработах "Великолепный век", "Право на престол. Абдулхамид". И хотя Акын Акынёзю холост, по слухам, встречается с одной особой. Но ведь пока не женат, значит, надежда есть, верно?
7. Джан Яман
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / canyaman
В этом топе самых сексуальных турецких актёров соберём ещё и двойников всех звёзд Голливуда. Представляем вашему вниманию Джана Ямана — Джейсона Момоа на турецкий манер. А что, похож! И шарм, и мускулы, и такое же доброе лицо. И самое главное преимущество — отсутствие обручального кольца на пальце.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Kinopoisk / Фотограф Emre Yunusoğlu / akinakinozu