Постучись в мою дверь: 7 самых сексуальных актёров турецких сериалов, кто всё ещё холост

1. Керем Бюрсин

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / thebursin / Emre Yunusoğlu

Не будем таить и начнём с козырей. Однозначно самым популярным холостяком считается турецкий актёр Керем Бюрсин, знакомый по роли Серкана Болата из сериала "Постучись в мою дверь". Рыжий красавец завоевал сердца фанаток по всему миру ещё в 2020 году, когда начали показывать первые серии мелодрамы, и до сих пор привлекает к себе внимание.

2. Берк Атан

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / berkatan

Вторым из самых завидных женихов Турции фанатки единогласно считают Берка Атана. Да, прославившегося из-за роли в сериале "Дочь Гюнеш". Статный, воспитанный и суперобаятельный. Ну кто не захочет себе такого мужчину, как Берк Атан, в мужья?

3. Чаглар Эртугрул

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / caglarertugrul

"Турецкий Джейк Джилленхол", как называют из-за внешности Чаглара поклонники, — актёр со стажем. После упорного труда и сыгранных ролей, которые не помогли Эртугрулу прославиться, мужчина всё же добился заслуженной славы. Возможно, в этом как раз помогла и симпатичная внешность, а не только талант. Актёр не женат, но то и дело сходится и расходится со своей девушкой Кайлой Манукян. Недавно вот, по слухам, опять расстались, потому что Чаглар Эртугрул захотел пожениться, но ему отказали.

4. Ураз Кайгылароглу

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / urazka

Ещё один голливудский клон на турецкий манер. Из-за сексуальности, таланта и внешности Ураз Кайгылароглу сравнивают с Томом Харди. Да, тем самым с говорящей чёрной жижей на плече, то есть Веномом. Но в Турции Ураза любят за другое: он комик, телеведущий и актёр. Снимался в таких работах, как "Три куруша" и "Любовь 101".

5. Бугра Гюльсой

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bugragulsoy

Если вы знаете, кто такой Бугра Гюльсой, значит, ваши любимые турецкие сериалы — это "Кузей Гюней", "Без вины виноватая", "Моя дочь", "Пробуждение. Великие Сельджуки" и "Между миром и мной". Ведь именно в этих работах мужчина — настоящая звезда.

6. Акын Акынёзю

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / akinakinozu / muhsinakgunofficial

Этого красавчика из турецких сериалов мир узнал относительно недавно: прославился Акын в 2019 году, после главной роли в сериале "Ветреный". Также эпизодично появлялся в киноработах "Великолепный век", "Право на престол. Абдулхамид". И хотя Акын Акынёзю холост, по слухам, встречается с одной особой. Но ведь пока не женат, значит, надежда есть, верно?

7. Джан Яман

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / canyaman