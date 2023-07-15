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15 июля, 11:57

Директор Татьяны Васильевой рассказала о состоянии актрисы

Директор актрисы Татьяны Васильевой заверила, что артистка "в порядке"

Народная артистка России, актриса театра и кино Татьяна Васильева, обратившаяся вчера в клинику с жалобой на плохое самочувствие, сейчас в норме. Об этом рассказала её директор.

"Всё в порядке", сказала она журналистам ТАСС. При этом на вопрос о том, продолжает ли артистка находиться в клинике или уже была выписана, директор Васильевой отвечать отказалась.

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Напомним, о госпитализации Татьяны Васильевой стало известно утром 14 июля. Уточнялось, что у неё диагностировали синдром вертебробазилярной артериальной системы. Речь идёт о состоянии, при котором уменьшается кровоснабжение артерий, в частности ведущих к головному мозгу. На фоне этого у пациента могут нарушаться питание и функции органа. Позже появилась информация о том, что у актрисы обнаружили атеросклероз и перевели в палату интенсивной терапии.

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YouTube / Эмпатия Манучи

Юрий Лысенко
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