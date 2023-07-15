Директор Татьяны Васильевой рассказала о состоянии актрисы
Директор актрисы Татьяны Васильевой заверила, что артистка "в порядке"
Народная артистка России, актриса театра и кино Татьяна Васильева, обратившаяся вчера в клинику с жалобой на плохое самочувствие, сейчас в норме. Об этом рассказала её директор.
"Всё в порядке", — сказала она журналистам ТАСС. При этом на вопрос о том, продолжает ли артистка находиться в клинике или уже была выписана, директор Васильевой отвечать отказалась.
Напомним, о госпитализации Татьяны Васильевой стало известно утром 14 июля. Уточнялось, что у неё диагностировали синдром вертебробазилярной артериальной системы. Речь идёт о состоянии, при котором уменьшается кровоснабжение артерий, в частности ведущих к головному мозгу. На фоне этого у пациента могут нарушаться питание и функции органа. Позже появилась информация о том, что у актрисы обнаружили атеросклероз и перевели в палату интенсивной терапии.
YouTube / Эмпатия Манучи