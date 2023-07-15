Директор Татьяны Васильевой рассказала о состоянии актрисы

Народная артистка России, актриса театра и кино Татьяна Васильева, обратившаяся вчера в клинику с жалобой на плохое самочувствие, сейчас в норме. Об этом рассказала её директор.

"Всё в порядке", — сказала она журналистам ТАСС. При этом на вопрос о том, продолжает ли артистка находиться в клинике или уже была выписана, директор Васильевой отвечать отказалась.