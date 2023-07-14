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14 июля, 07:04

76-летняя актриса Татьяна Васильева попала в больницу

Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали с проблемой питания головного мозга

<p>Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Актрису Татьяну Васильеву госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве. По данным SHOT, у 76-летней народной артистки России диагностировали синдром вертебробазилярной артериальной системы — состояние, при котором уменьшается кровоснабжение артерий, в частности, ведущей к головному мозгу. Из-за этого у человека могут нарушаться питание и функции органа.

Бригада скорой помощи осмотрела Васильеву в четыре часа утра, после чего её госпитализировали. Подчёркивается, что синдром опасен в том числе потерей сознания. По данным телеграм-канала, в начале июня актриса упала на улице на правую руку, после чего она несколько дней не могла пошевелить кистью, на конечность пришлось накладывать гипс.

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Ранее в Москве в тяжёлом состоянии госпитализировали советскую и российскую актрису Марину Неёлову, у неё диагностированы неинфекционный гастроэнтерит, колит, а также выявлено новообразование в кишечнике. Все спектакли в театре "Современник" с артисткой отменены.

Матвей Константинов
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