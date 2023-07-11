Вассерман оценил состояние своего здоровья фразой "Не дождётесь!"
Анатолий Вассерман 11 июля впервые после госпитализации приехал на заседание Госдумы. Знаменитый парламентарий-эрудит заверил журналистов Лайфа, что чувствует себя хорошо и готов к плодотворной работе.
Вассерман оценил состояние своего здоровья фразой "Не дождётесь!". Видео © LIFE
"Не дождётесь! А если серьёзно, здоровье уже не то, пришлось пройти обследование. В моём возрасте удивительно, как я так долго продержался без внимания врачей. У меня состояние, от которого не выздоравливают, но и не умирают", — заявил нам 70-летний политик.
Лайф сообщал о том, что Анатолия Вассермана экстренно госпитализировали в состоянии средней степени тяжести 6 июля. Он обратился в московскую поликлинику с жалобами на плохое самочувствие, которое держится месяц. Позже депутат подтвердил, что попал в больницу с подозрением на диабет. Осложнение произошло на фоне перелома стопы.
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