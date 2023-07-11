Вассерман оценил состояние своего здоровья фразой "Не дождётесь!"

Анатолий Вассерман 11 июля впервые после госпитализации приехал на заседание Госдумы. Знаменитый парламентарий-эрудит заверил журналистов Лайфа, что чувствует себя хорошо и готов к плодотворной работе.

"Не дождётесь! А если серьёзно, здоровье уже не то, пришлось пройти обследование. В моём возрасте удивительно, как я так долго продержался без внимания врачей. У меня состояние, от которого не выздоравливают, но и не умирают", — заявил нам 70-летний политик.