Осложнение с сахарным диабетом у Вассермана произошло на фоне перелома на стопе
Осложнение с сахарным диабетом у депутата Госдумы и известного эрудита Анатолия Вассермана произошло на фоне перелома на стопе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Оскольчатый перелом фаланги пальца на ноге диагностировали у Вассермана ещё 7 июня. После этого у него наблюдались сухость во рту и сильная жажда. Также повысился уровень сахара в крови, из-за чего парламентарию ставили уколы.
Врачи поставили эрудиту предварительный диагноз: сахарный диабет второго типа. Из-за перелома Вассерман передвигается в кресле-каталке.
Напомним, Лайф сообщал, что Вассермана экстренно госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Эрудит сам обратился в московскую поликлинику с жалобами на плохое самочувствие, которое держится уже месяц, — повышенный сахар, жажду и сухость во рту.
ТАСС / Владимир Гердо