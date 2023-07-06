Осложнение с сахарным диабетом у Вассермана произошло на фоне перелома на стопе

Осложнение с сахарным диабетом у депутата Госдумы и известного эрудита Анатолия Вассермана произошло на фоне перелома на стопе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Оскольчатый перелом фаланги пальца на ноге диагностировали у Вассермана ещё 7 июня. После этого у него наблюдались сухость во рту и сильная жажда. Также повысился уровень сахара в крови, из-за чего парламентарию ставили уколы.

Врачи поставили эрудиту предварительный диагноз: сахарный диабет второго типа. Из-за перелома Вассерман передвигается в кресле-каталке.