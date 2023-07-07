Стало известно о состоянии госпитализированного с сахарным диабетом Вассермана
Mash: Вассерману назначили строгую диету и препарат для контроля сахара
Депутат Госдумы и знаменитый эрудит Анатолий Вассерман по-прежнему находится в столичной больнице. Врачам удалось стабилизировать состояние парламентария, но после КТ-исследования у них появились вопросы к одному из лёгких, пишет Mash.
По информации телеграм-канала, накануне 70-летнему ветерану "Своей игры" провели необходимые исследования и снизили уровень сахара с 30 до 11 ммоль/л (норма — 6). Результаты УЗИ каких-либо критических отклонений не показали. При этом на КТ лёгких медики заметили участок уплотнённой ткани с неравномерными контурами.
Вассермана уже посадили на строгую низкоуглеводную диету, а также назначили препарат для контроля уровня глюкозы. Кроме того, теперь ему нужно измерять уровень сахара минимум четыре раза в сутки и вести дневник показаний. При этом врачи не торопятся выписывать парламентария, так как хотят провести более комплексную проверку его здоровья.
Напомним, что 6 июля Вассермана экстренно госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Эрудит сам обратился в московскую поликлинику с жалобами на плохое самочувствие, которое держится уже месяц, — повышенный сахар, жажду и сухость во рту.
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