Стало известно о состоянии госпитализированного с сахарным диабетом Вассермана

Депутат Госдумы и знаменитый эрудит Анатолий Вассерман по-прежнему находится в столичной больнице. Врачам удалось стабилизировать состояние парламентария, но после КТ-исследования у них появились вопросы к одному из лёгких, пишет Mash.

По информации телеграм-канала, накануне 70-летнему ветерану "Своей игры" провели необходимые исследования и снизили уровень сахара с 30 до 11 ммоль/л (норма — 6). Результаты УЗИ каких-либо критических отклонений не показали. При этом на КТ лёгких медики заметили участок уплотнённой ткани с неравномерными контурами.

Вассермана уже посадили на строгую низкоуглеводную диету, а также назначили препарат для контроля уровня глюкозы. Кроме того, теперь ему нужно измерять уровень сахара минимум четыре раза в сутки и вести дневник показаний. При этом врачи не торопятся выписывать парламентария, так как хотят провести более комплексную проверку его здоровья.