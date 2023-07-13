В Москве в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали 76-летнюю актрису Марину Неёлову

В Москве экстренно госпитализировали в тяжёлом состоянии советскую и российскую актрису Марину Неёлову. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По его информации, все спектакли с участием 76-летней народной артистки РСФСР в столичном театре "Современник" отменены на неопределённый срок. Известно, что в начале июля Неёлова почувствовала себя плохо. С болями в животе она обратилась в несколько клиник. Позже актрису положили в столичную больницу — у неё нарушился водно-электролитный баланс и развились системные воспалительные процессы. У артистки диагностированы неинфекционный гастроэнтерит и колит.

На дополнительном обследовании врачи выявили новообразование в кишечнике и назначили тотальную биопсию. Сейчас Неёлова находится под постоянным присмотром врачей.

Известность Марине Неёловой принесла работа в московском театре "Современник", где она играет с 1974 года. Также актрису знают по ролям в таких советских картинах, как "Монолог" (1972), "Осенний марафон" (1979), "Фантазии Фарятьева" (1979) и "Дорогая Елена Сергеевна" (1988).