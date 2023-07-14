У Татьяны Васильевой нашли атеросклероз и перевели в палату интенсивной терапии
Mash: Татьяну Васильеву перевели в палату интенсивной терапии
Экстренно госпитализированную актрису Татьяну Васильеву перевели в палату интенсивной терапии под наблюдение врачей. Как сообщает Mash, ей сделали КТ головного мозга и нашли атеросклероз, однако признаки инсульта обнаружены не были.
При этом, по данным издания "Газета.ru", народная артистка РФ уже находится дома. В беседе с журналистами она подтвердила информацию о своей госпитализации, однако сообщила, что сейчас с ней уже всё хорошо.
"Да, я уже дома. Всё в порядке. Сделали укол. [Чувствую себя] очень хорошо, всё нормально", — сказала она.
Напомним, о госпитализации Татьяны Васильевой стало известно сегодня утром. Уточнялось, что у неё диагностировали синдром вертебробазилярной артериальной системы. Речь идёт про состояние, при котором уменьшается кровоснабжение артерий, в частности, ведущих к головному мозгу. На фоне этого у пациента могут нарушаться питание и функции органа.
ТАСС / Новодережкин Антон