У Татьяны Васильевой нашли атеросклероз и перевели в палату интенсивной терапии

Экстренно госпитализированную актрису Татьяну Васильеву перевели в палату интенсивной терапии под наблюдение врачей. Как сообщает Mash, ей сделали КТ головного мозга и нашли атеросклероз, однако признаки инсульта обнаружены не были.

При этом, по данным издания "Газета.ru", народная артистка РФ уже находится дома. В беседе с журналистами она подтвердила информацию о своей госпитализации, однако сообщила, что сейчас с ней уже всё хорошо.

"Да, я уже дома. Всё в порядке. Сделали укол. [Чувствую себя] очень хорошо, всё нормально", — сказала она.