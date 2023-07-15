Врачи удалили у 92-летнего Ивана Краско тромб в головном мозге

Госпитализированный ранее с инсультом народный артист России Иван Краско восстанавливается после сложной операции, а также снова чувствует ранее онемевшую левую часть тела. О состоянии артиста рассказала телеграм-каналу SHOT помощница 92-летнего актёра Дарья Пашкова.

"Это был тромб, его вытащили, всё заработало", — сказала Пашкова.

Тромб находился у актёра в головном мозге. Благодаря профессионализму врачей, сложнейшая операция была проведена успешно. Сейчас Краско находится в больнице, где продолжает проходить лечение.