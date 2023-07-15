Стало известно о состоянии Ивана Краско, начавшего бредить после операции

Состояние 92-летнего народного артиста России Ивана Краско улучшилось после операции из-за последствий перенесённого инсульта. Об этом сообщила помощница актёра Дарья Пашкова, поблагодарив весь медицинский персонал центра имени Алмазова за "внимательное, чуткое и трепетное" отношение не только к звёздному пациенту, но и ко всем остальным больным.

"Вчера состояние Ивана Ивановича было тяжёлым, но сегодня, слава Богу, ему уже легче", — сказала Пашкова РИА "Новости".

Сегодня днём помощница будет с разрешения лечащих врачей находиться рядом с Краско в реанимации, чтобы артист был в привычном окружении.