Стало известно о состоянии Ивана Краско, начавшего бредить после операции
Помощница Ивана Краско рассказала, что состояние актёра улучшилось
Иван Краско. Обложка © ТАСС / Денис Вышинский
Состояние 92-летнего народного артиста России Ивана Краско улучшилось после операции из-за последствий перенесённого инсульта. Об этом сообщила помощница актёра Дарья Пашкова, поблагодарив весь медицинский персонал центра имени Алмазова за "внимательное, чуткое и трепетное" отношение не только к звёздному пациенту, но и ко всем остальным больным.
"Вчера состояние Ивана Ивановича было тяжёлым, но сегодня, слава Богу, ему уже легче", — сказала Пашкова РИА "Новости".
Сегодня днём помощница будет с разрешения лечащих врачей находиться рядом с Краско в реанимации, чтобы артист был в привычном окружении.
Накануне Лайф писал, что актёр Иван Краско оказался в реанимации в тяжёлом состоянии после инсульта. Он стал вторым с начала года. В январе артиста также госпитализировали с инсультом. Тогда сначала его определили в реанимацию, а позже перевели в обычную палату. Через несколько дней Краско выписали.