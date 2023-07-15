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15 июля, 09:19

Стало известно о состоянии Ивана Краско, начавшего бредить после операции

Помощница Ивана Краско рассказала, что состояние актёра улучшилось

<p>Иван Краско. Обложка © ТАСС / Денис Вышинский</p>

Иван Краско. Обложка © ТАСС / Денис Вышинский

Состояние 92-летнего народного артиста России Ивана Краско улучшилось после операции из-за последствий перенесённого инсульта. Об этом сообщила помощница актёра Дарья Пашкова, поблагодарив весь медицинский персонал центра имени Алмазова за "внимательное, чуткое и трепетное" отношение не только к звёздному пациенту, но и ко всем остальным больным.

"Вчера состояние Ивана Ивановича было тяжёлым, но сегодня, слава Богу, ему уже легче", — сказала Пашкова РИА "Новости".

Сегодня днём помощница будет с разрешения лечащих врачей находиться рядом с Краско в реанимации, чтобы артист был в привычном окружении.

У Ивана Краско начались галлюцинации в больнице

У Ивана Краско начались галлюцинации в больнице

Накануне Лайф писал, что актёр Иван Краско оказался в реанимации в тяжёлом состоянии после инсульта. Он стал вторым с начала года. В январе артиста также госпитализировали с инсультом. Тогда сначала его определили в реанимацию, а позже перевели в обычную палату. Через несколько дней Краско выписали.

Андрей Бражников
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