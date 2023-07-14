У Ивана Краско начались галлюцинации в больнице

Накануне Лайф писал, что актёр Иван Краско оказался в реанимации в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, у него вновь случился инсульт. 92-летний артист не чувствует всю левую часть тела и лица. Его увезли в медицинский центр имени Алмазова. В январе этого года Краско также госпитализировали с инсультом. Тогда сначала его определили в реанимацию, а позже перевели в обычную палату. Через несколько дней актёра выписали.