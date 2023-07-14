У Ивана Краско начались галлюцинации в больнице
SHOT: У госпитализированного актёра Ивана Краско начались галлюцинации
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
У 92-летнего актёра Ивана Краско начались галлюцинации. Он остаётся в тяжёлом состоянии, но пытается шутить. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, ближайшие несколько дней артист проведёт в реанимации. Завтра Краско планируют привезти еду, так как больничная ему не понравилась.
Накануне Лайф писал, что актёр Иван Краско оказался в реанимации в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, у него вновь случился инсульт. 92-летний артист не чувствует всю левую часть тела и лица. Его увезли в медицинский центр имени Алмазова. В январе этого года Краско также госпитализировали с инсультом. Тогда сначала его определили в реанимацию, а позже перевели в обычную палату. Через несколько дней актёра выписали.