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14 июля, 16:49
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У Ивана Краско начались галлюцинации в больнице

SHOT: У госпитализированного актёра Ивана Краско начались галлюцинации

<p>Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

У 92-летнего актёра Ивана Краско начались галлюцинации. Он остаётся в тяжёлом состоянии, но пытается шутить. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, ближайшие несколько дней артист проведёт в реанимации. Завтра Краско планируют привезти еду, так как больничная ему не понравилась.

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Накануне Лайф писал, что актёр Иван Краско оказался в реанимации в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, у него вновь случился инсульт. 92-летний артист не чувствует всю левую часть тела и лица. Его увезли в медицинский центр имени Алмазова. В январе этого года Краско также госпитализировали с инсультом. Тогда сначала его определили в реанимацию, а позже перевели в обычную палату. Через несколько дней актёра выписали.

Никита Никонов
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