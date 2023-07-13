"Речь стала невнятной": Появились подробности экстренной госпитализации актёра Краско

Попавшему в реанимацию в тяжёлом состоянии актёру Ивану Краско стало плохо на даче в Ленобласти. Артист не мог встать с кровати, заявил его директор Вячеслав Смородинов.

"Перестал чувствовать ногу, речь у него невнятная стала. Врачи приехали, сказали, что могут быть последствия инсульта, а может быть, и сам инсульт. Пока ничего сказать не можем", — приводит его слова телеканал "360".

Ранее Лайф писал, что актёр Иван Краско оказался в реанимации в тяжёлом состоянии. Предварительно, у него вновь случился инсульт. 92-летний артист не чувствует всю левую часть тела и лица. Актёра увезли в медицинский центр имени Алмазова.