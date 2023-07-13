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13 июля, 13:04

"Речь стала невнятной": Появились подробности экстренной госпитализации актёра Краско

Директор Смородинов: Попавший в реанимацию Иван Краско не мог встать с кровати

Попавшему в реанимацию в тяжёлом состоянии актёру Ивану Краско стало плохо на даче в Ленобласти. Артист не мог встать с кровати, заявил его директор Вячеслав Смородинов.

"Перестал чувствовать ногу, речь у него невнятная стала. Врачи приехали, сказали, что могут быть последствия инсульта, а может быть, и сам инсульт. Пока ничего сказать не можем", — приводит его слова телеканал "360".

Ранее Лайф писал, что актёр Иван Краско оказался в реанимации в тяжёлом состоянии. Предварительно, у него вновь случился инсульт. 92-летний артист не чувствует всю левую часть тела и лица. Актёра увезли в медицинский центр имени Алмазова.

Напомним, в январе этого года Ивана Краско также госпитализировали — и тоже с инсультом. Тогда сначала его определили в реанимационное отделение, но позже перевели в обычную палату. Через несколько дней он был выписан.

Иван Краско рассказал о состоянии после перенесённого инсульта

Иван Краско рассказал о состоянии после перенесённого инсульта

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ТАСС / Денис Вышинский

Иван Косицын
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