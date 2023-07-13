Актёр Иван Краско попал в реанимацию в тяжёлом состоянии
Актёр Иван Краско. Фото © ТАСС / Замир Усманов
Актёр Иван Краско оказался в реанимации в тяжёлом состоянии. Как сообщает SHOT, у него вновь случился инсульт. 92-летний артист не чувствует всю левую часть тела и лица.
По данным телеграм-канала, Краско резко стало плохо на его даче в Ленинградской области. Он успел позвать на помощь сына Фёдора, который и вызвал бригаду скорой помощи. Та увезла актёра в медицинский центр имени Алмазова.
Напомним, в январе этого года Ивана Краско также госпитализировали — и тоже с инсультом. Тогда сначала его определили в реанимационное отделение, но позже перевели в обычную палату. Через несколько дней он был выписан.