Актёр Иван Краско попал в реанимацию в тяжёлом состоянии

Актёр Иван Краско оказался в реанимации в тяжёлом состоянии. Как сообщает SHOT, у него вновь случился инсульт. 92-летний артист не чувствует всю левую часть тела и лица.

По данным телеграм-канала, Краско резко стало плохо на его даче в Ленинградской области. Он успел позвать на помощь сына Фёдора, который и вызвал бригаду скорой помощи. Та увезла актёра в медицинский центр имени Алмазова.