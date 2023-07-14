Друг Дроздова назвал третью версию его госпитализации
Композитор Дунаев: Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован с отравлением
Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с отравлением. Об этом заявил друг семьи, певец и композитор Дмитрий Дунаев, отметив, что общался по телефону с женой учёного Татьяной Петровной.
"Вчера он просто что-то не то съел. Отравление. Вчера ему провели необходимые процедуры. Чувствует он себя сейчас хорошо... Сами понимаете, что 86 лет, желудок очень чувствителен к разного рода продуктам, поэтому ничего страшного не происходит, — сказал Дунаев в разговоре с "Газетой.ru".
Композитор добавил, что Дроздов ещё несколько дней пробудет в больнице, пока его организм не придёт в порядок.
Ранее СМИ сообщили, что ведущий знаменитой программы "В мире животных" попал в больницу с воспалением внутренних органов. По данным журналистов, он госпитализирован в одну из московских клиник. А ещё один друг Дроздова художник Константин Мирошник сообщал, что звезда телеэкрана проходит плановое лечение "для глаз".
ТАСС / Вадим Тараканов