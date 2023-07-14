Друг Дроздова назвал третью версию его госпитализации

Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с отравлением. Об этом заявил друг семьи, певец и композитор Дмитрий Дунаев, отметив, что общался по телефону с женой учёного Татьяной Петровной.

"Вчера он просто что-то не то съел. Отравление. Вчера ему провели необходимые процедуры. Чувствует он себя сейчас хорошо... Сами понимаете, что 86 лет, желудок очень чувствителен к разного рода продуктам, поэтому ничего страшного не происходит, — сказал Дунаев в разговоре с "Газетой.ru".

Композитор добавил, что Дроздов ещё несколько дней пробудет в больнице, пока его организм не придёт в порядок.