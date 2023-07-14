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14 июля, 16:11

Друг Дроздова назвал третью версию его госпитализации

Композитор Дунаев: Телеведущий Николай Дроздов госпитализирован с отравлением

Телеведущего Николая Дроздова госпитализировали с отравлением. Об этом заявил друг семьи, певец и композитор Дмитрий Дунаев, отметив, что общался по телефону с женой учёного Татьяной Петровной.

"Вчера он просто что-то не то съел. Отравление. Вчера ему провели необходимые процедуры. Чувствует он себя сейчас хорошо... Сами понимаете, что 86 лет, желудок очень чувствителен к разного рода продуктам, поэтому ничего страшного не происходит, — сказал Дунаев в разговоре с "Газетой.ru".

Композитор добавил, что Дроздов ещё несколько дней пробудет в больнице, пока его организм не придёт в порядок.

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Ранее СМИ сообщили, что ведущий знаменитой программы "В мире животных" попал в больницу с воспалением внутренних органов. По данным журналистов, он госпитализирован в одну из московских клиник. А ещё один друг Дроздова художник Константин Мирошник сообщал, что звезда телеэкрана проходит плановое лечение "для глаз".

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ТАСС / Вадим Тараканов

Никита Никонов
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