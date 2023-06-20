Николай Дроздов озвучил секрет долголетия в свой день рождения

Телеведущий, учёный-зоолог Николай Дроздов до сих пор продолжает долечиваться после неудачного падения зимой, но присутствия духа не теряет. В своё 86-летие он рассказал телеканалу "360" о собственных правилах жизни.

"У меня есть установка: чтобы мысль, слова и дела не отличались. И чтобы всё шло по-доброму — добромыслие, доброречие и доброделание", — поделился учёный.

По его словам, сейчас он постоянно занимается дыхательной гимнастикой, совершая упражнения сидя, лёжа и стоя, чтобы держать организм в тонусе. А вот на вопрос про заветную мечту ответить не смог. Дроздов признался, что даже не думал об этом. День рождения телеведущего семья отмечает в тесном кругу, приглашать никого не стали. Однако телефон учёного разрывался весь день от звонков близких и друзей.