Николай Дроздов попал в больницу с воспалением внутренних органов, пишут СМИ
"Рен-ТВ": Николай Дроздов госпитализирован с воспалением внутренних органов
Николай Дроздов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Ведущий легендарной программы "В мире животных", учёный-зоолог Николай Дроздов был госпитализирован в Москве, сообщает телеканал "Рен-ТВ".
По данным СМИ, предварительно, у 86-летнего телеведущего диагностировали воспалительные процессы внутренних органов. Столичные врачи оказывают Дроздову всю необходимую медицинскую помощь, отмечает телеканал.
Напомним, в начале года Николай Дроздов попал в больницу с переломами рёбер после неудачного падения на улице. Телеведущего выписали и отпустили домой 7 февраля. В суд на коммунальщиков он подавать не стал. В свой день рождения, 20 июня, учёный рассказал, что для поддержки организма в тонусе он постоянно занимается дыхательной гимнастикой.