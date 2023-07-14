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14 июля, 15:03

Николай Дроздов попал в больницу с воспалением внутренних органов, пишут СМИ

"Рен-ТВ": Николай Дроздов госпитализирован с воспалением внутренних органов

<p>Николай Дроздов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов</p>

Николай Дроздов. Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов

Ведущий легендарной программы "В мире животных", учёный-зоолог Николай Дроздов был госпитализирован в Москве, сообщает телеканал "Рен-ТВ".

По данным СМИ, предварительно, у 86-летнего телеведущего диагностировали воспалительные процессы внутренних органов. Столичные врачи оказывают Дроздову всю необходимую медицинскую помощь, отмечает телеканал.

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Напомним, в начале года Николай Дроздов попал в больницу с переломами рёбер после неудачного падения на улице. Телеведущего выписали и отпустили домой 7 февраля. В суд на коммунальщиков он подавать не стал. В свой день рождения, 20 июня, учёный рассказал, что для поддержки организма в тонусе он постоянно занимается дыхательной гимнастикой.

Ирина Фальке
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