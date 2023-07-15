ФСБ предотвратила готовившееся неонацистами по заданию СБУ убийство Собчак
Ксения Собчак. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила убийство журналистки Ксении Собчак. Преступление готовили члены неонацистской группировки "Параграф-88" по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).
В ведомстве сообщили, что в Москве и Рязанской области 14 июля были задержаны неонацисты из "Параграфа-88", которые проводили разведку по адресам работы и проживания своей цели. В ходе осуществления следственных действий они подтвердили, что СБУ обещала им вознаграждение в размере полутора миллионов рублей.
У задержанных изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, резиновые дубинки, кастеты, наручники, а также нацистская литература, шевроны и флаги с нацистской символикой, средства связи и компьютеры с данными, подтверждающими их преступные намерения.
"СК в отношении задержанных планируется возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской", — сообщили в ФСБ.
Ранее ФСБ сообщила о пресечении попытки покушения украинских спецслужб на главу Крыма Сергея Аксёнова. Силовики задержали россиянина, которого завербовала СБУ. Злоумышленник хотел взорвать машину Аксёнова, но его поймали, когда он забирал бомбу из тайника. Глава региона поблагодарил ФСБ за оперативность и профессионализм.