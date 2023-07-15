ФСБ предотвратила готовившееся неонацистами по заданию СБУ убийство Собчак

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предотвратила убийство журналистки Ксении Собчак. Преступление готовили члены неонацистской группировки "Параграф-88" по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

В ведомстве сообщили, что в Москве и Рязанской области 14 июля были задержаны неонацисты из "Параграфа-88", которые проводили разведку по адресам работы и проживания своей цели. В ходе осуществления следственных действий они подтвердили, что СБУ обещала им вознаграждение в размере полутора миллионов рублей.

У задержанных изъяты автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, резиновые дубинки, кастеты, наручники, а также нацистская литература, шевроны и флаги с нацистской символикой, средства связи и компьютеры с данными, подтверждающими их преступные намерения.

"СК в отношении задержанных планируется возбуждение уголовных дел с экстремистской и террористической окраской", — сообщили в ФСБ.