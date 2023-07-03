Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения и заявил о важности выполнения целей СВО
Аксёнов поблагодарил ФСБ за предотвращение покушения на него
Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников ФСБ за предотвращение покушения на него, которое готовила Служба безопасности Украины. По его словам, полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели спецоперации.
"Наши спецслужбы работают чётко и эффективно. Уверен, что конкретные заказчики этого преступления будут найдены и наказаны. А полностью устранить террористическую угрозу со стороны Киева можно, только выполнив цели СВО, поставленные президентом. Так и будет", — написал Аксёнов в своём телеграм-канале.
Напомним, утром 3 июля Федеральная служба безопасности сообщила о пресечении попытки покушения украинских спецслужб на главу Крыма Сергея Аксёнова. Силовики задержали гражданина России, которого завербовала СБУ. Злоумышленник планировал взорвать машину Аксёнова, но его задержали, когда он забирал бомбу из тайника.
ТАСС / Метцель Михаил