ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова
Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку покушения украинских спецслужб на главу Крыма Сергея Аксёнова. Силовики задержали гражданина России, которого завербовала СБУ. Мужчину обучали в Киеве минно-взрывному делу. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Пресечена попытка покушения на главу Республики Крым Сергея Аксёнова, организованная спецслужбами Украины, — сообщили в ЦОС", — говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, злоумышленник 1988 года рождения планировал взорвать машину Аксёнова, но его задержали, когда он забирал бомбу из тайника. Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.
Напомним, в мае ФСБ также сообщала о предотвращении покушения на руководителей Крыма. Военная разведка Украины собиралась устранить не только Аксёнова, но и председателя парламента республики Владимира Константинова, а также мэра Ялты Янину Павленко. Было задержано шесть граждан РФ и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки. Аксёнов заявил, что знал о готовящемся покушении, а спецслужбы "вели" подозреваемых.
ТАСС / Пресс-служба главы Республики Крым