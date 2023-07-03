ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла попытку покушения украинских спецслужб на главу Крыма Сергея Аксёнова. Силовики задержали гражданина России, которого завербовала СБУ. Мужчину обучали в Киеве минно-взрывному делу. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Пресечена попытка покушения на главу Республики Крым Сергея Аксёнова, организованная спецслужбами Украины, — сообщили в ЦОС", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, злоумышленник 1988 года рождения планировал взорвать машину Аксёнова, но его задержали, когда он забирал бомбу из тайника. Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки.