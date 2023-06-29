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Регион
Опубликовано 29 июня 2023, 16:55
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"Агентка Буданова" целый год шпионила за российскими военными в Луганске

ФСБ: Гражданка Украины задержана в Луганске за шпионаж

Гражданка Украины задержана в Луганске за шпионаж, почти год она собирала сведения о дислокации российских военных в регионе для разведки Незалежной. В пресс-службе УФСБ по Луганской Народной Республике показали кадры поимки подозреваемой.

Гражданка Украины задержана в Луганске. Видео © УФСБ России по ЛНР

"С октября 2022 года жительница республики, руководствуясь личными мотивами, с целью оказания содействия ВСУ по заданию лица, действовавшего в интересах ГУР МОУ, осуществила сбор и передачу сведений военного характера", — рассказали в управлении.

Агентку украинской разведки больше всего интересовали данные о местах дислокации и передвижениях подразделений Народной милиции ЛНР и Российской армии. На камеру она с улыбкой призналась, что примечала расположение военной техники, вертолётов и бойцов по пути на работу или на дачу, а затем отправляла сведения через "Телеграм". В отношении неё возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ "Шпионаж".

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Ранее Лайф рассказывал о том, что ФСБ задержала в Нальчике гражданина Украины. Его подозревают в шпионаже по заданию Службы безопасности Украины.

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УФСБ России по ЛНР

Андрей Бражников
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