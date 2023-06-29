В Москве поймали шпионку, дело засекречено

Женщина с фамилией Ищук была задержана в Москве следователями ФСБ России в рамках расследования уголовного дела о шпионаже. Следствие обратилось в Лефортовский суд Москвы с просьбой об аресте подозреваемой.

"Материалы уголовного дела содержат секретную информацию, поэтому заседание пройдёт в закрытом режиме", — указали в суде журналистам.

В связи с классификацией дела о шпионаже как "секретного", инстанция отказалась раскрывать детали.