В Москве поймали шпионку, дело засекречено
В Москве ФСБ задержала гражданку Ищук по подозрению в шпионаже
Женщина с фамилией Ищук была задержана в Москве следователями ФСБ России в рамках расследования уголовного дела о шпионаже. Следствие обратилось в Лефортовский суд Москвы с просьбой об аресте подозреваемой.
"Материалы уголовного дела содержат секретную информацию, поэтому заседание пройдёт в закрытом режиме", — указали в суде журналистам.
В связи с классификацией дела о шпионаже как "секретного", инстанция отказалась раскрывать детали.
Ранее Лайф рассказывал о том, что ФСБ задержала в Нальчике гражданина Украины. Его подозревают в шпионаже по заданию Службы безопасности Украины.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ