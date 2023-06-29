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29 июня, 13:45

В Москве поймали шпионку, дело засекречено

В Москве ФСБ задержала гражданку Ищук по подозрению в шпионаже

Женщина с фамилией Ищук была задержана в Москве следователями ФСБ России в рамках расследования уголовного дела о шпионаже. Следствие обратилось в Лефортовский суд Москвы с просьбой об аресте подозреваемой.

"Материалы уголовного дела содержат секретную информацию, поэтому заседание пройдёт в закрытом режиме", — указали в суде журналистам.

В связи с классификацией дела о шпионаже как "секретного", инстанция отказалась раскрывать детали.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что ФСБ задержала в Нальчике гражданина Украины. Его подозревают в шпионаже по заданию Службы безопасности Украины.

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ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

Илья Суриков
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