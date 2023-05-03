КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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3 мая, 08:57

Глава Крыма Аксёнов знал о подготовке на него покушения

Глава Крыма Сергей Аксёнов знал, что на него готовится покушение со стороны украинских спецслужб и российские силовики проводят работу по поимке подозреваемых. Об этом он рассказал в эфире "Соловьёв Live".

"Узнал, но раньше, я с Управлением ФСБ в контакте нахожусь", пояснил глава Крыма и добавил, что спецслужбы РФ "вели" преступников.

Аксёнов: Задержанные за подготовку терактов в Крыму ранее подорвали ж/д пути

Аксёнов: Задержанные за подготовку терактов в Крыму ранее подорвали ж/д пути

Напомним, ФСБ сообщила о предотвращении покушения военной разведки Украины на руководителей Крыма. Киев собирался устранить не только Аксёнова, но и председателя парламента республики Владимира Константинова, а также мэра Ялты Янину Павленко. Организатором терактов в ФСБ назвали замглавы Офиса президента Украины Романа Машовца. Было задержано шесть граждан РФ и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми
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