Глава Крыма Аксёнов знал о подготовке на него покушения

Глава Крыма Сергей Аксёнов знал, что на него готовится покушение со стороны украинских спецслужб и российские силовики проводят работу по поимке подозреваемых. Об этом он рассказал в эфире "Соловьёв Live".

"Узнал, но раньше, я с Управлением ФСБ в контакте нахожусь", — пояснил глава Крыма и добавил, что спецслужбы РФ "вели" преступников.