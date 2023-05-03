КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

3 мая, 07:45

Аксёнов: Задержанные за подготовку терактов в Крыму ранее подорвали ж/д пути

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ за предотвращение покушений на руководителей региона. По его словам, нет никаких сомнений в том, что заказчики преступления находятся в Киеве.

"Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами. Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе", — говорится в сообщении в телеграм-канале Аксёнова.

Глава Крыма назвал Украину террористическим государством и отметил чёткую, эффективную и профессиональную работу российских спецслужб. Также Аксёнов заверил, что заказчиков обязательно найдут и накажут.

Аксёнов: В Крыму готовы к контрнаступлению ВСУ, катастрофы не будет

Аксёнов: В Крыму готовы к контрнаступлению ВСУ, катастрофы не будет

Напомним, ранее ФСБ сообщила о предотвращении покушения военной разведки Украины на руководителей Крыма. Помимо Аксёнова своей целью Киев выбрал председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Непосредственным организатором терактов в ФСБ назвали замглавы Офиса президента Украины Романа Машовца. Задержаны шесть граждан РФ и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Никонов
  • Новости
  • Сергей Аксенов
  • Мировая политика
  • Политика
  • Криминал
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров