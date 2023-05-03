Аксёнов: Задержанные за подготовку терактов в Крыму ранее подорвали ж/д пути
Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ за предотвращение покушений на руководителей региона. По его словам, нет никаких сомнений в том, что заказчики преступления находятся в Киеве.
"Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами. Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе", — говорится в сообщении в телеграм-канале Аксёнова.
Глава Крыма назвал Украину террористическим государством и отметил чёткую, эффективную и профессиональную работу российских спецслужб. Также Аксёнов заверил, что заказчиков обязательно найдут и накажут.
Напомним, ранее ФСБ сообщила о предотвращении покушения военной разведки Украины на руководителей Крыма. Помимо Аксёнова своей целью Киев выбрал председателя парламента республики Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко. Непосредственным организатором терактов в ФСБ назвали замглавы Офиса президента Украины Романа Машовца. Задержаны шесть граждан РФ и Украины, а также гражданин Украины и Болгарии, причастный к переправке взрывчатки.
ТАСС / Сергей Мальгавко