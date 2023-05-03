Аксёнов: Задержанные за подготовку терактов в Крыму ранее подорвали ж/д пути

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ за предотвращение покушений на руководителей региона. По его словам, нет никаких сомнений в том, что заказчики преступления находятся в Киеве.

"Благодарю ФСБ, которая предотвратила покушение на руководство Республики Крым и объекты инфраструктуры, готовившееся украинскими спецслужбами. Подозреваемые задержаны. Это та же группа, которая взрывала железнодорожные пути в Бахчисарайском районе", — говорится в сообщении в телеграм-канале Аксёнова.

Глава Крыма назвал Украину террористическим государством и отметил чёткую, эффективную и профессиональную работу российских спецслужб. Также Аксёнов заверил, что заказчиков обязательно найдут и накажут.