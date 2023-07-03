Появилось видео допроса готовившего покушение на Аксёнова агента СБУ с позывным Каратист
Задержанный за подготовку покушения на Аксёнова дал признательные показания
Федеральная служба безопасности (ФСБ) показала видео задержания и допроса агента СБУ, который готовил покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова.
Кадры задержания и допроса агента СБУ, готовившего покушение на главу Крыма Сергея Аксёнова. Видео © ЦОС ФСБ РФ
"В декабре 2022 года я был завербован спецслужбами Украины, куратором Игорем. После этого я принял позывной Каратист. Я получил задание поехать в Симферополь", — признался задержанный на допросе.
Мужчина добавил, что ждал, когда кураторы скажут ему адрес, где находится автомобиль для установки мины. Данную машину планировалось поставить на улице Севастопольской на пути следования кортежа Аксёнова.
Напомним, сегодня утром ФСБ сообщила, что пресекла попытку покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова. По данным правоохранителей, злоумышленник 1988 года рождения планировал взорвать машину руководителя республики, но его задержали, когда он забирал бомбу из тайника. Возбуждены уголовные дела по статьям о покушении на теракт и незаконном приобретении взрывчатки. Каратист заключён под стражу.
ЦОС ФСБ РФ