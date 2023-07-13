В Курской области россияне задержаны ФСБ за передачу сведений ВСУ

В Курской области сотрудники Федеральной службы безопасности задержали россиян, которые подозреваются в передаче информации Вооружённым силам Украины. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

В ведомстве уточнили, что речь идёт о пресечении "противоправной деятельности преступной группы". Её члены собирали данные об объектах Минобороны РФ, находящихся в области. Эта информация затем могла быть использована "для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путей следования военной техники".

Подозреваемые уже заключены под стражу. В ФСБ рассказали, что они дают признательные показания.