ФСБ выявила в Комсомольске-на-Амуре ячейку пособников сирийских террористов

В Комсомольске-на Амуре ФСБ РФ выявила террористическую ячейку, состоящую из уроженцев стран Центральной Азии, которые оказывали помощь террористам из группировки "Хайят тахрир аш-шам"* в Сирии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"По местам их пребывания изъяты средства связи, содержащие значительное количество террористического и экстремистского контента, а также переписку в мессенджерах и социальных сетях с действующими боевиками в Сирии", — отметили в спецслужбе.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности", пособники террористов арестованы.

А в июне в Ставропольском крае задержали двоих мужчин, которые хотели совершить теракт в отделе МВД России по Пятигорску. Злоумышленники были сторонниками запрещённой на территории РФ международной террористической организации ИГИЛ*.