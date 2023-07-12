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12 июля, 07:33

ФСБ выявила в Комсомольске-на-Амуре ячейку пособников сирийских террористов

В Комсомольске-на Амуре ФСБ РФ выявила террористическую ячейку, состоящую из уроженцев стран Центральной Азии, которые оказывали помощь террористам из группировки "Хайят тахрир аш-шам"* в Сирии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

"По местам их пребывания изъяты средства связи, содержащие значительное количество террористического и экстремистского контента, а также переписку в мессенджерах и социальных сетях с действующими боевиками в Сирии", — отметили в спецслужбе.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Содействие террористической деятельности", пособники террористов арестованы.

Одного из главарей ИГИЛ ликвидировали в Сирии

Одного из главарей ИГИЛ ликвидировали в Сирии

А в июне в Ставропольском крае задержали двоих мужчин, которые хотели совершить теракт в отделе МВД России по Пятигорску. Злоумышленники были сторонниками запрещённой на территории РФ международной террористической организации ИГИЛ*.

* Деятельность террористических организаций запрещена в России.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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