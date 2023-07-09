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9 июля, 14:12

Одного из главарей ИГИЛ ликвидировали в Сирии

Пентагон заявил о ликвидации лидера ИГИЛ на востоке Сирии — аль-Мухаджира

Американские военные заявили о ликвидации одного из главарей ИГИЛ* — Усамы аль-Мухаджира, который был лидером террористической группировки на востоке Сирии.

"Центральное командование нанесло удар в Сирии, в результате которого ликвидирован Усама аль-Мухаджир, лидер ИГИЛ на востоке Сирии", — говорится в заявлении Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооружённых сил США.

Там добавили, что на данный момент нет какой-либо информации о гибели мирных жителей при нанесении удара. Сейчас американские военные изучают сообщения о пострадавших гражданских лицах.

Уточняется, что аль-Мухаджир был ликвидирован ударом с беспилотника MQ-9.

Участницу ИГИЛ экстрадировали в Россию из Ирака

Участницу ИГИЛ экстрадировали в Россию из Ирака

Ранее Лайф писал, что в Ставропольском крае задержаны двое мужчин, примкнувших к ИГИЛ. Они планировали устроить теракт в отделении полиции.

* Запрещённая в России террористическая организация.

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Никита Никонов
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