Участницу ИГИЛ экстрадировали в Россию из Ирака

Ирак выдал России Лейлу Гатагажеву, которая в РФ обвиняется в содействии террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

"В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Ирак экстрадирована Лейла Гатагажева. В нашей стране она обвиняется в участии в деятельности организации, которая, в соответствии с законодательством РФ, признана террористической", — отметила она.

17 июня в аэропорту Багдада Гатагажеву передали представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву. Как указала представитель МВД РФ, в октябре 2016 года женщина прибыла в Сирию, где добровольно вступила в ряды ИГИЛ. Она оказывала помощь раненым боевикам, занималась стиркой и ремонтом их формы, готовила еду и на собственные денежные средства обеспечивала их оружием, добавила Волк. На основании запроса МВД по Ингушетии Гатагажева была объявлена в международный розыск и задержана на территории Ирака. Указание об экстрадиции разыскиваемой дано Генпрокуратурой РФ.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержаны двое мужчин, которые хотели совершить теракт в отделении полиции в Пятигорске. Злоумышленники были сторонниками ИГИЛ.