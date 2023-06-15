Двое жителей Ставрополья примкнули к ИГИЛ и готовили теракт в отделении полиции
УФСБ: В Ставропольском крае задержаны двое мужчин, планировавшие теракт в отделе МВД
В Ставропольском крае задержаны двое мужчин, которые хотели совершить теракт в отделе МВД в Пятигорске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УФСБ России по региону.
"Установлено, что злоумышленники, став сторонниками запрещённой на территории РФ международной террористической организации ИГИЛ, планировали совершение террористического акта путём взрыва отдела МВД России в городе Пятигорске", — проинформировали в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что жителя Брянской области задержали за подготовку теракта и сбор данных о силовиках в приграничных с Украиной районах. Сотрудники ФСБ взяли его с поличным в процессе приготовления к преступлению. А в Омской области на днях задержали немецкого шпиона. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ "Государственная измена".
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