Создавший террористическую ячейку педагог рассказал, что вдохновился тиктоками из Сирии

Бывший школьный учитель из Красноярского края, осуждённый за создание террористической ячейки и вербовку мусульман в ИГИЛ*, пересмотрел свои убеждения и признался, что вдохновился радикальными идеями, насмотревшись тиктоков из Сирии. Эксклюзивное интервью опубликовал SHOT.

Экс-педагог, занимавшийся вербовкой в ИГИЛ, пересмотрел свои взгляды. Видео © Telegram / SHOT

Известно, что мужчина получил гражданство РФ, переехав в страну с семьёй из Таджикистана, после чего начал заниматься вербовочной деятельностью. Однако правоохранители быстро на него вышли и посадили в тюрьму на пять с половиной лет. У мужчины трое детей, старшему шесть лет, а младший и вовсе никогда не видел отца, потому что родился после приговора. Мать рассказывает детям, что отец полярник и не скоро вернётся домой.

Как утверждает осуждённый учитель, в колонии к нему пришло понимание того, что его "соратники" попросту бросили его. Теперь, освободившись, ему предстоит вернуться в Таджикистан: мужчина был лишён гражданства РФ и получил запрет на въезд в страну на 50 лет.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае были задержаны ещё два пособника террористической организации. Двое местных жителей вступили в ИГИЛ и планировали осуществить теракт в отделении МВД.