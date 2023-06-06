Лавров заявил о поддержке афганских террористов со стороны США

США активно поддерживают и поощряют деятельность террористических организации ИГИЛ* и "Аль-Каида"* в Афганистане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита на 201-ю российскую военную базу. По словам главы МИД РФ, в интересах Вашингтона в государстве на Среднем Востоке происходят дестабилизирующие процессы.

В выступлении, которое опубликовано на сайте дипведомства, Лавров обратил внимание на заявление посла США в Таджикистане Мануэля Микаллера. В нём говорится, что Вашингтон якобы не поддерживает оппозицию движению "Талибан"**, использующую насильственные методы противостояния, и призывает к диалогу все стороны в Афганистане.

"Это, говоря на языке дипломатии, лживые заявления. Доподлинно известно, что США активно поддерживают игиловцев, сохраняющихся в Афганистане, и "Аль-Каиду" и другие аффилированные с ними террористические структуры. Цель простая. Так же как они в других случаях действовали у нас на Кавказе в конце прошлого десятилетия, цель — не позволить Афганистану успокоиться", — заявил Лавров.

Глава российского МИД добавил, что в интересах Соединённых Штатов постоянные дестабилизирующие процессы в Афганистане. Министр назвал не случайными идеи Вашингтона вернуть военную инфраструктуру в соседние государства.

"Не случайно они не оставляют мысли вернуть свою военную инфраструктуру в соседние страны. Как бы для того, чтобы за "горизонтом" реагировать на террористические угрозы", — добавил министр.

Ранее глава МИД Лавров заявил, что США создают "армию свободной Сирии" с участием боевиков ИГИЛ. По словам министра, очевидно, что в Штатах намерены использовать этих боевиков для дестабилизации обстановки в стране.