США уличили в намерении превратить Украину во "второй Афганистан"

Администрация президента США Джо Байдена готовится к заморозке конфликта на Украине, в качестве "решения" рассматривается "корейская модель". Об этом пишет автор турецкого издания Yeni Safak Абдулла Мурадоглу.

Обозреватель также считает, что Соединённые Штаты намерены превратить Украину во "второй Афганистан". Он обращает внимание на то, что именно США и Великобритания отказались от идеи мирных переговоров, в частности раскритиковав план Китая.

"Конечно, эти события укрепляют убеждённость в том, что Белый дом ведёт затяжную "войну чужими руками". Словом, Вашингтон надеется, что Украина станет для Москвы "вторым Афганистаном", — отмечает Мурадоглу.

Также публицист напоминает о приглашении Киева на саммит НАТО, который состоится 11–12 июля в Вильнюсе. Ожидается, что одной из тем встречи станет обсуждение членства Украины в военно-политическом блоке. В связи с этим Мурадоглу отметил, что невозможно представить, чтобы страну, ведущую боевые действия и имеющую территориальные проблемы, приняли бы в альянс.